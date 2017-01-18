【洛杉磯傳真】 王丹／真正的勇氣

2017-01-18

◎王丹

普立茲獎得主哈波．李的長篇小說《梅岡城故事》中，主角提卡斯．芬奇說：「我想讓妳看到什麼是真正的勇氣，而不是認為勇氣就是一個人手裡拿著一把槍。它是這樣一種精神氣質：你在起步之前就知道自己已經注定失敗，但你還是義無反顧地踏上征途，並不顧結果地跑完賽程。」這是比「知其不可為而為之」的理想主義精神更令人敬佩的那種精神氣質。因為對於後者來說，「不可為」不一定是悲劇的，盡力而為，對得起自己的良心，可以是恬淡的事情。可是已經知道結果就是失敗，還要去迎接這個終點，面對所有人的不理解和暗笑嘲諷，這樣的勇氣，充滿了悲劇的美，值得浮一大白。至於那些以為爭強好勝就是勇氣的莽夫，其實不提也罷。

還有一種真正的勇氣，是以快樂的心態，站在少數的位置上。當幾乎所有人都離你而去的時候，當你面對眾聲喧譁且矛頭都一致指向你的時候，你能夠不動搖，不屈服，不放棄，這是勇氣，但還不是真正的勇氣。真正的勇氣是在這樣的處境下，還可以真心地感到快樂，而不是沮喪和黯然神傷。為什麼這麼說呢？因為縱觀歷史，面對強大的阻力，不乏有人力抗，雖千萬人我獨往，誓不低頭。但是當他單獨與自己相處的時候，或借酒消愁，或慷慨長嘯，內心的不平難以壓抑。這樣的勇氣固然可敬，但是令人擔心，因為面對他人容易，面對自己艱難。而那些面對洶湧的外界，內心還是可以保持平靜，甚至還能感到歡喜的人，其內心的強大，只有「勇士」才可形容。這樣的人，有多少呢？

真正的勇氣，不是拿得起，而是放得下。歷史上不乏勇於承擔重任的人，他們是精神世界的巨人，山峰一樣聳立，在最危險的環境下，願意站出來以命相拚，也要為隧道中的人們鑿出一線光明。他們，就是所謂的「英雄」，開創新時代的巨人。很多政治領袖，曾經扮演過這樣的歷史角色。但是，他們功成名就之後，是否可以淡然退出，那就是真正的考驗了。自己打下的江山，能不能拱手讓給更能治理的人，這才是對於真正的勇氣的檢驗。擁有，不管是擁有權力還是擁有愛情，還是擁有別的什麼，都是世界上最美好的感受。沒有擁有過的人，放下是很簡單輕鬆的事情；而曾經擁有過的人，要有真正的勇氣，才可以輕輕地放下。畢竟，他要對抗的，是人性中最深層次的欲望。能夠克服這樣的欲望，需要的勇氣才是璀璨的。

真正的勇氣，不是鐵血，不是堅強，不是剛硬，更不是敢衝敢闖。真正的勇氣，會帶有輕柔的氣質，並且經歷時間的磨煉。法國哲學家帕斯卡在《思想錄》中說：「我要同等地譴責那些下定決心讚美人類的人，也要譴責那些下定決心譴責人類的人，還要譴責那些下定決心自尋其樂的人，我只能讚許那些一面哭泣一面追求的人。」是的，什麼「男兒有淚不輕彈」，什麼「橫刀立馬大將軍」，都不是勇氣的體現。那些為了心中柔軟的部分而哭泣，但是並不會因而放棄，反而更加奮勇向前的，才是真正的勇氣。「一面哭泣一面追求」所體現出的勇氣，正是悲傷都不能摧毀的意志，更是敢於正面自己的悲傷，敢於展示自己的悲傷，而又不會被悲傷擊倒的意志。擁有這樣的意志，才是真正的勇氣。●