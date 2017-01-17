〈廢核救家園〉新電業法加強壟斷 台電最大贏家
文／劉黎兒
Q：我看報導，立法院朝野各黨今年開春就說要加速處理〈電業法〉，但是這個電業法，不是問題很多嗎？這麼影響台灣未來的法律，怎麼能加速處理呢？
A：是的，非常恐怖，因為這個等了半世紀才大修的電業法，已經完全變成為了讓惡霸的怪獸台電變成更巨大而不受監督、束縛的怪獸，因此被稱為《台電電業法》。
日本對於像是水、電、電信等都稱為生活線、生命線的life line，是公用的事業，不管是否民營化，只要是公用，就應該受到法律、政府的監督、束縛，不能隨意訂定價格等，但是新的電業法讓台電今後更不用聽任何一方的監管，而成為有權勢者分贓之處。
電業法，藍綠出乎奇蹟地一致、快腳步想在國民還沒意識到嚴重性時就迅速處理，這主要是台電長年以來，每年都編30多億元的「敦親睦鄰費」預算，原本是要貼補核電、核廢處理設施等，或其他對地方造成傷害的發電設施附近的公關費，但卻要透過立委申請，因此成了立委的零用小金庫，立委才會一口氣就送進朝野協商，而且打算火速通過。
現在立院打算快馬加鞭，讓國民措手不及，究竟有什麼問題呢？
1.電業自由化最基本的是把台電切割為發電與輸配售電兩家公司，但這核心的部分，卻要延後6年到9年，因此再生能源要使用既有的輸配電網，根本還是要遭台電刁難、阻擾。
2.電業法法案第六條，居然還明文寫著此法是「為保留台電電力股份有限公司的之整體性，並達成穩定供電目標」等等，擺明了這就是台電版電業法。
3.此項電業法，讓台電蛻變為無限巨大的控股公司，哪裡還有切割發輸電系統的可能呢？
4.《台電電業法》雖然經要求得暫免備用電力，但是用戶會有不安；日本電業自由化雖對業者要求備用電力，但不高，而且最後供電責任則還是原來的區域電力公司（亦即類似台電的舊有半公營的10大電力公司）來負責，輸電網等則必須供給新電力公司使用，否則用戶不安，新電力根本沒希望。
5.電業自由化原本是就要將台電拆解為公營的發電業、輸配電業及售電業3大塊，但《台電電業法》不但把拆解延後多年，還改成控股公司，重新合體，拆解本身也成騙局；因此今後台灣不僅夏天會缺電，冬天也會缺電，這個不斷蓋新電廠卻不斷喊缺電已經是台電固有體質，台電要蓋燃煤電廠等，永遠用最昂貴的代價採購最有問題的設備及原材料，背後又可圖利多少人，因此藍綠都一致支持，台灣今後將會天天紫爆，汙染更加失控。
《台電電業法》就是讓台電跟權貴更放肆地屠宰台灣人的法案，怎可讓他們輕易就過關呢？
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標題：〈廢核救家園〉新電業法加強壟斷 台電最大贏家
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