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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒

2017-01-17

圖．文／Sansan

歲月織成的金色長髮

劃破了孤寂與渴望的界線

翅膀從裂縫展開

我躍下了高塔

或許會墜入無底的深淵

但至少那一刻 是擁抱著你

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  • （圖／Sansan）

    （圖／Sansan）

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標題：〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒


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