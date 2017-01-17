〈傷心哲學〉最好的陪伴是傾聽

2017-01-17

文／喬安

看著好友在臉書打卡跟第3次復合的男友到韓國玩，我心裡暗罵自己是笨蛋，因為已經不知道是第幾次後悔給朋友們感情上的建議。人生所有事都能給建議，唯獨感情事不要隨便給建議，就算自詡為情場高手的人，都當個傾聽者就好。

要成為專業的傾聽者也不是件簡單的工作，有時聽著聽著就會忍不住跟著罵或加註自己的意見，甚至覺得朋友委屈，就跟著朋友一起哭。隔沒幾天，小倆口和好了，朋友回頭甜笑跟我說，其實她男友沒那麼壞，要我別那麼生氣。我一陣尷尬，但還是要微笑恭喜和好。感情有問題的人八成都聽不進別人的勸，剩下的二成，走投無路之下聽取建議後，若效果不如預期，就會反過來埋怨都是你叫他這麼做的。

年輕時我也曾為情食不下咽，失眠好幾天，憑良心說，當時的我的確對所有朋友的建議沒法認真記住，完全沉浸在自己的悲傷與回憶中，唯獨朋友美君的陪伴，至今仍印象深刻。美君對我那段感情沉默不發表任何意見，但她邀我到她家住，並照著她的生活作息過日子，該吃飯時吃飯，睡覺時間到就躺在床上，不管我是不是睡得著還是只是靠著枕頭哭整晚；想說話她就在我旁邊，不論我言詞反覆、充滿情緒，還是哭到歇斯底里，她未曾叨唸一字或發表任何建議。我魂不守舍好一陣子，卻也健康安全沒做傻事傷害自己，因為美君的沉默陪伴是最穩定的力量，支持我走出悲傷。

有時候人面對感情只是要一個出口跟陪伴，再多的言語都無法停止傷心的人倒帶他們的甜蜜回憶。傾聽的力量看似虛無，實則溫柔而堅定！