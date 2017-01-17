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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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〈失戀情傷〉我的愛情 遺落在沙洲

2017-01-17

文／仙人掌

據說，把駱駝綁在沙漠裡的一棵樹上，綁一整晚，等到了白天，即便你將繩索鬆脫，牠也依舊會老實待在原地不會走開。那是因為駱駝的身體牢牢記下被綑綁住的感覺，習慣已經深入靈魂，哪怕其實早就自由了。

或許我就是那隻駱駝，妳是樹，而過往的經歷好似一條看不見的繩索，牢牢扯住我不讓我離去。

回憶總是在不設防時驀然湧現——一個人吃飯時、等車時、排隊結帳時、夜深人靜失眠時……，於是翻身坐起，不開燈聽著徐佳瑩的歌：

「隨時間的海浪漂流，我用力張開雙手，擁抱那麼多起起落落，想念的還是你望著我的眼波。」

然而再想念，終究還是只餘想念！

我不是一定要妳回來，只是當又一個人看海，回頭才發現妳不在，留下我迂迴的徘徊。這座城市實在太小，去到哪彷彿都依稀可見我們曾經相伴的蹤跡，好一陣子我窩在家裡不出門，只因妳的影子無所不在，只因回憶如此咄咄逼人。

身邊無論有沒有另一個人，妳都已經不在！所幸，最後還有這麼一段歌詞寬慰了我：

｢「我不是一定要你回來，只是當又一個人看海，疲憊的身影不是我，不是你想看見的我。」｣

是啊，疲憊的身影也不是我想看見的自己。

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  • （圖／達志影像）

    （圖／達志影像）

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