【愛讀書】 《我們這一代：七年級作家》

2017-01-17

宇文正、王盛弘主編，黃崇凱等著，麥田出版

由宇文正與王盛弘主編的《我們這一代：七年級作家》，邀集二十六位民國70至79年出生的作家書寫其所關注與經驗之事。全書以黃崇凱〈廣州朋友〉開篇，被重實利價值的社會眼光劈頭蓋臉掃射的文學職志者：「你做這件事的價值所在」？也掀揭同代人的集體焦慮；終篇止於陳又津〈你媽媽是外勞嗎？〉以新移民二代的身世，思索身分認同與處境。於此之間，談個人與社會體制，有朱宥勳〈其實我也想原地解散〉、羅毓嘉〈七、七〉、曾琮琇〈流動的課室〉；講青春期的壓抑與叛逆，躁動潛伏，有楊富閔〈烏陰烏陰〉，劉思坊〈我會變成這樣都是你害的〉；反映高學歷高失業率而生的憂鬱、與遭信念背叛的失落，有賴志穎〈世界是葷的〉、黃文鉅〈魔山〉；探討情感與欲望，有林佑軒〈青春已是強弩之末〉、陳栢青〈我們九○年代初萌芽的性〉、周紘立〈熱日熱夜〉……不滅的摸索、生存的焦慮各個世代或皆有之，然在七年級的身上覷見更多迷惘，「明明就還有夢，怎麼會這樣迷茫？」（茹夢）