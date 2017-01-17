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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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渡也／蜜香紅茶西施紅 － 贈製茶師陳浩然

2017-01-17

◎渡也

我們去番路公田拜訪友人

和他一生心愛的茶

他正在烘焙紅茶

他說每四十分鐘

須用手翻動茶葉

讓每片葉子公平地享受熱情

翻動西施紅茶

如同翻動美麗芬芳的雲海

我們的鼻子似乎

看見茶葉上的蜜香

看見小綠葉蟬飛過

香味和蟬

飛到附近彌陀禪寺

飄進法師味蕾裡

飄進佛經中

飄進禪中

數小時後

聰慧的西施知道

茶葉的靈魂知道

烘焙已完成

製茶三十五年的友人表示：

不需目測

閉著眼睛觸摸茶葉

手就知道烘焙是否圓滿

功德是否圓滿

我對友人說：

因為你的手有鼻子

你的手有眼睛

你的手有舌頭

我繼續說：

你的手有

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