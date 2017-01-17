渡也／蜜香紅茶西施紅 － 贈製茶師陳浩然
2017-01-17
◎渡也
我們去番路公田拜訪友人
和他一生心愛的茶
．
他正在烘焙紅茶
他說每四十分鐘
須用手翻動茶葉
讓每片葉子公平地享受熱情
．
翻動西施紅茶
如同翻動美麗芬芳的雲海
．
我們的鼻子似乎
看見茶葉上的蜜香
看見小綠葉蟬飛過
．
香味和蟬
飛到附近彌陀禪寺
飄進法師味蕾裡
飄進佛經中
飄進禪中
．
數小時後
聰慧的西施知道
茶葉的靈魂知道
烘焙已完成
．
製茶三十五年的友人表示：
不需目測
閉著眼睛觸摸茶葉
手就知道烘焙是否圓滿
功德是否圓滿
．
我對友人說：
因為你的手有鼻子
你的手有眼睛
你的手有舌頭
．
我繼續說：
你的手有
道
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