渡也／蜜香紅茶西施紅 － 贈製茶師陳浩然

2017-01-17

◎渡也

我們去番路公田拜訪友人

和他一生心愛的茶

．

他正在烘焙紅茶

他說每四十分鐘

須用手翻動茶葉

讓每片葉子公平地享受熱情

．

翻動西施紅茶

如同翻動美麗芬芳的雲海

．

我們的鼻子似乎

看見茶葉上的蜜香

看見小綠葉蟬飛過

．

香味和蟬

飛到附近彌陀禪寺

飄進法師味蕾裡

飄進佛經中

飄進禪中

．

數小時後

聰慧的西施知道

茶葉的靈魂知道

烘焙已完成

．

製茶三十五年的友人表示：

不需目測

閉著眼睛觸摸茶葉

手就知道烘焙是否圓滿

功德是否圓滿

．

我對友人說：

因為你的手有鼻子

你的手有眼睛

你的手有舌頭

．

我繼續說：

你的手有

道