〈旅遊的滋味〉觸摸幸運之趾
2017-01-17
今天的品嘗者／郭梅霞
參觀完戴奧克里先宮殿，一行人閒坐宮殿北門（又稱金門）前階梯。看到很多遊客排隊前去觸摸一樣東西，我不禁好奇走上前去觀看。那是一個木板圍起的工程，下面只留一個小切口和腳趾頭。一方小小的木製切口和腳趾頭，竟然讓這麼多人趨之若鶩？問領隊，他轉問導遊，也許累了，他的答案很簡短：摸了會幸運。
回來查資料才知道，他是10世紀克羅埃西亞的主教，在羅馬帝國威權時代，他勇於挑戰強權，為人們爭取以克羅埃西亞語和文字進行宗教彌撒，而不必被拉丁語同化。他被尊稱為「克羅埃西亞之父」，是克羅埃西亞人心目中的民族英雄。1929年由克羅埃西亞最偉大的雕塑家伊凡‧梅栩托維契（Ivana Mestrovic）為他雕塑像，於1957年豎立在金門城外，成為斯普利特（Split）的象徵標誌。傳說，摸過他腳趾頭的人會從此行大運，成了每個來此旅遊的人必到之處。可惜，目前正在整修，看不到雕像全貌，只有左邊腳趾頭讓遊客親近、觸摸，祈求獲得大大的幸運。
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