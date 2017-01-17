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洗碗靠「它」 婆媳問題說掰掰
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〈旅遊的滋味〉一個人的旅行

2017-01-17

今天的品嘗者／Monna Lu

自從加拿大遊學回來，對於旅行的感覺仍意猶未盡。某日，在網上看到廉航推出的限時早鳥優惠，毫不猶豫地買了機票，3個月後出發。一直忙於工作，沒時間規劃，轉眼間收到航空公司的郵件才連夜打包行李。因為前夜值小夜班太累，平時聽到鬧鐘就會跳下床的我，竟然沒聽到鬧鐘，醒來已經離登機時間剩半小時。從來沒想過這麼愛旅行的我會錯過飛機，無奈看著飛機跟我說再見。通常廉航不太能換票、退票或改搭下班飛機，只好摸摸鼻子再重新買張機票。

過了一波三折，來到了墨爾本。第一次來到南半球，非常興奮，因為四季全與北半球相反，當時正值11月，商家們漸漸開始耶誕節及新年的準備。每次旅行一定選擇有廚房的青年旅館，除了較多機會結交朋友，一方面也喜歡選購當地的食材下廚。青年旅館裡除了交誼廳、工作佈告欄上還有豐富的當地景點簡介。一向不愛跟團，但礙於交通工具有限，這次報名了大洋路與十二門徒的一日遊華語團。其實心裡一直掙扎想報名外語團，但價格卻差了將近3倍，還是屈服了價錢。

遠離壅擠的台北到墨爾本，感覺格外放鬆。這也是愛旅行的原因吧！從訂機票、住宿、交通及自行搭機，每次都有新的經驗及心得。一個人的旅行並沒有想像中來得可怕，有機會你一定要試試！

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  • 澳洲大洋路，全長共有243公里，圖為其中著名的十二門徒石灰岩型石。

    澳洲大洋路，全長共有243公里，圖為其中著名的十二門徒石灰岩型石。

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