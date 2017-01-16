〈幸福上班族〉提高你的玩樂指數

2017-01-16

文／布陀螺

有些公司，為了讓員工放鬆身心，會舉辦一些娛樂活動，像是KTV唱歌、玩漆彈、潛水、籃球鬥牛等，不過，並非所有員工都會參加，他們可能選擇在家休息，或是純粹討厭這些活動，而找別的理由開脫，像是要去醫院照顧親友、參加友人婚宴等。如果，有些人完全沒參加過這些活動，就代表，他們的價值觀裡，只要做好工作本分就好，下班後，時間是自己的，絕對不要被公司工作占用。

如果從正面的角度來看待，參加娛樂活動，有不少好處，像是能夠舒展筋骨，釋放工作壓力，此外，這也有助於和同事建立互動默契。跟某些同事，或許在上班時，互動有限，不過，到了球場，反而有更多的時間交談、彼此激勵，當你遞飲料給他，就是釋放善意，回到辦公室後，可能會成為你工作上的重要幫手。

老闆所喜歡的員工，往往是有專業能力，同時也能自娛娛人，帶動團隊氣氛，像是知名職棒球星林智勝，不但球技出眾，也有很高的音樂天分，隨時都能拿著吉他自彈自唱，只要有他在，球隊永遠充滿笑聲，而他也創下中華職棒最高薪的本土球員紀錄。

懂得玩樂，和同事一起參與娛樂活動，也是很重要的社交技巧，不妨花些時間，培養相關經驗，像是事先唱熟最流行的暢銷金曲，這樣一有機會與同事到了KTV，你就會成為大家矚目的焦點，而且好的人際關係也可間接培養信心，對工作也將會有很大效益。

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