〈上班族夜未眠〉三十萬元的職場教訓

2017-01-16

文／望淨心

我曾在某新聞頻道任職專題文字記者一年，可以做自己想做的題目，還算勝任愉快；無奈卻因為我當時搭檔的攝影記者把YouTube當成自家片庫，讓我們與公司付出了三十萬元的代價。

以為萬無一失 魔鬼卻藏在細節深處

那一次，某建商大舉邀請台北的媒體包車南下高雄採訪他們在高雄凹仔底、美術館等地的新建案。我於是企劃了兩集大高雄房地產市場專題，主管核准後，便與攝影搭檔南下。

採訪與拍攝過程都很順利；豈料，搭檔的攝影記者居然在下半天說他忘記多帶記憶卡，導致我們專題的畫面嚴重短缺，撐不起兩集（兩小時）的量。我原本要向主管吐實，但搭檔怕被懲處，於是只好被迫聯手隱瞞。

回台北，攝影搭檔開始在YouTube上找可用的畫面來「塞」，而且沒註明出處。當時我見狀，便問他說，這樣會有著作權問題？他回我，我們特別跑去高雄，如果畫面上都註明來自YouTube，主管會怎麼想？「反正我會技巧性地塞畫面，都是合理運用，你別擔心。」

由於攝影搭檔在業界有超過十年的經驗，我相形之下是隻菜鳥，而且主管審核後也都通過；儘管惴惴不安，卻也不好再說什麼。

YouTube當成自家片庫 代價極為慘痛

節目播出後，反應不錯。其他同事偶爾會把節目內容上傳YouTube，讓更多人看見，我把兩集節目上傳前，也再次跟攝影搭檔確認沒問題。

詎料，不出三天，主管就接到律師電話，表示在YouTube上看到我們的節目，內容多次出現他委託人所拍攝的高雄愛河縮時攝影，對方強硬表示已經存證且提出告訴。至於攝影原先說的合理運用，根本不成立；因為我們是新聞節目，播出時有廣告時間，有營利事實，合理運用就難以成立。

主管暴跳如雷，自然把我跟攝影叫進去罵了一頓，並釐清責任。首先，攝影引用他人畫面，卻未註明出處，自然要負最大責任；然而，我沒有經過公司同意，便逕自將節目內容上傳YouTube，導致被原告抓包，也難辭其咎。

最後，在公司法務與對方律師斡旋幾個月後，雙方協議三十萬元和解。公司負擔十五萬元，我與攝影搭檔則各分擔七萬五千元的賠償。

雖然事後耳聞，原告疑似是所謂的「版權蟑螂」，也就是專靠提告求償他人擅用他影片來為生的人。但即便如此又如何？錯在我跟攝影搭檔沒有在第一時間回報畫面不足，恣意妄為把YouTube當成自家片庫。三十萬元，買到「誠實是上策」的職場教訓。

更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事