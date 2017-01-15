【藝文短訊】「小說圍城，散文開門」寫作課程

2017-01-15

由遠景出版社主辦的「小說圍城，散文開門」寫作課程，將於2月15日至4月7日開課，邀請鍾文音、吳鈞堯、郝譽翔、郭強生、朱國珍、林俊頴、陳雪、李進文、許榮哲、宇文正、彭樹君、陳克華共十二位台灣作家分享寫作技巧與投稿經驗，並講解學員作品，凡十八歲以上對文學創作有興趣者均可報名參加，地點在飛頁書餐廳（台北市新生南路二段30巷1-3號），詳情可上網：goo.gl/gwam3r，或電洽：02-23432079。