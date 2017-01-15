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【愛讀書】 《地表最強國文課本》

2017-01-15

陳茻著，逗點文創出版

中文系出身，於體制外教室教授國文的陳茻（1989-），教學不被考試引導，因而更注重推動思考層次，揀選〈原君〉、〈牡丹亭之驚夢〉、〈赤壁賦〉、〈醉翁亭記〉、〈出師表〉……等十篇文言文，以國文課本架構編寫，自作者、題解、賞析著手，除講授古文意涵，同時再述歷史，不單敘述生平事跡、說文解字，更將作者們所處的時代背景與空間導入，企圖建立貫古通今的史觀，並且與當代議題對話，以古鑑今，反思當時的氛圍於今是否記取教訓，或繼續重蹈覆轍？作者跳脫傳統國文教科書死板的練習，在流暢敘述中安放邏輯演繹，拓展出新穎討論面向，循循善誘務去僵化、教條化的釋義，鬆動固著與死硬的解讀模板，擊破唯標準答案是問的思考模式，並調校與時代脫節的空洞詮釋，企圖引人「不斷追問看起來不需要被懷疑的觀點」。（葶苑莘莘）

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