2017-01-15

@朵朵

就像藍色不足以形容海洋，有太多時候，沒有任何言語能表達你的感受。

那麼，就保持靜默吧。

在你傷心的時候，憤怒的時候，無言以對的時候。

在你感動的時候，流淚的時候，被愛充滿的時候。

靜默本身就是像海洋一樣深沉的能量，往往比喋喋不休表達了更多言語所無法表達的。

親愛的，有時多說不僅無益，而且說得愈多，誤解愈多。也有時候，你什麼都沒說，但已什麼都說了。