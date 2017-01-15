| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 副刊

朵朵小語 靜默

2017-01-15

@朵朵

就像藍色不足以形容海洋，有太多時候，沒有任何言語能表達你的感受。

那麼，就保持靜默吧。

在你傷心的時候，憤怒的時候，無言以對的時候。

在你感動的時候，流淚的時候，被愛充滿的時候。

靜默本身就是像海洋一樣深沉的能量，往往比喋喋不休表達了更多言語所無法表達的。

親愛的，有時多說不僅無益，而且說得愈多，誤解愈多。也有時候，你什麼都沒說，但已什麼都說了。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
大小都愛✤絲瓜細麵
烤箱做✤布朗尼蛋糕
萬用【XO干貝醬】
西洋豆罐頭做料理
轉寄

標題：朵朵小語 靜默


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月15日‧星期日‧丙申年臘月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.