往事留聲機 紅豆餅哪裡去了？

2017-01-15

@李牧宸

巷角那覆蓋著布、積滿灰塵的推車，在吵雜的人群中，獨留一片孤寂。

那是我小時最喜歡的點心攤位。還記得小學放學後，我總會拉著父親的衣角，用渴求的眼神望著大排長龍的攤位。雖然這是老掉牙的招數，不過倒是挺管用，通常可以求來一個飽滿燙手的紅豆餅。

升小六後的某天放學，我一如往常地望向紅豆餅攤，預期看到人潮不斷的景象，卻只有孤伶伶的推車晾在那兒。從那之後，我便再也沒有見過它掛起招牌叫賣了。問了大人，他們也只是含糊地說著些「欠債、錢莊」等令我不明所以的話，讓我很在意。但那時畢竟還是個孩子，過了一段時間，我也自然而然的忘了這件事。

最近放假回老家，眼角瞄到這個攤位，才勾起我兒少時的回憶。想到仍然不知去向的紅豆餅一家人，卻沒有以前那種擔憂了。生命就是這樣吧，身邊的人事物來來去去，倒也沒有什麼特別的感覺了。不知是我變得冷漠，抑或只是習慣了呢？

「是個有點糟糕的習慣呢。」我撇過頭，決定忽略腦海中的想法。看著垂暮的夕陽，發動有點吵的引擎，還是早點去買晚餐的食材要緊。