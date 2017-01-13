微小說 領帶
2017-01-13
@紫水晶
她一直覺得領帶就像是男人的舌頭，藉著領帶的顏色與花色，總能稍稍明白一個男人的性格與說話方式，就好像中醫師可以藉著舌頭來判定患者的身體狀況一樣。
一個舌質太紅，那一個舌苔太厚，另一個舌色太暗，好不容易看到個中意的，她立即大方讚美：「你的領帶和你的西裝很搭。」
他一聽，笑著回應：「謝謝，我老婆幫我挑的，西裝也是她配的。」
好奇的同事詢問：「這又是何解？」
她不疾不徐地回道：「這代表他的老婆有權代他發言。」
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