愛的感謝狀 地瓜葉的滋味
2017-01-13
@李宜靜
婚前不愛吃地瓜葉，這道媽媽口中「便宜又營養、補血又能預防便祕」，時常出現在娘家餐桌上的青菜，意外的成為新婚的她，下班後採買晚餐食材時每每忍不住買上一包的青菜首選。
水煮清燙後，拍上兩顆蒜頭，再加點鹽巴橄欖油調味，以前媽媽喜歡軟爛一點的口感，她在心裡想著。
「又吃地瓜葉？咦，交往的時候怎麼很少看妳吃地瓜葉？」有一天，先生這麼問她。
「很容易煮嘛！而且地瓜葉對身體好嘛！」她淡淡地回答。
這一天，平常習慣買的那攤菜攤休息，她向另一家菜攤買了地瓜葉，回家後發現地瓜葉和之前買過的不一樣，這包地瓜葉是連著長長的根，需要處理一下才能清洗下鍋。
她努力回想媽媽整理地瓜葉的樣子，想到的卻都是餐桌上「成品」的樣子。胡亂地摘下葉子，趕在垃圾車預定到達時間的前五分鐘，一手拎著垃圾、一手提著剛剛整理下來的果皮菜梗等堆肥，到對面巷口等垃圾車。
「這些，是地瓜葉梗吧？」一位同樣在一旁等待垃圾車的阿姨忽然開口問她。
「嗯。」沒見過這位阿姨，點點頭簡單回應。
「查某囡，煮地瓜葉不是只有摘下葉子，像這些較幼的葉梗也可以處理一下煮來吃喔！」
在垃圾車音樂聲靠近時，這位初次見面的阿姨在路口為她示範了地瓜葉的正確處理。
她為自己這樣常識的不足微微感到困窘，然而，更多更多的是一陣陣從心裡湧上的溫暖和激動。婚前從不需要思考晚餐需要買什麼或煮什麼，回家後總有熱騰騰晚餐等著下班的她；婚後，學著和媽媽一樣為心愛的人準備晚餐、努力練習打理一個家。萍水相逢的阿姨，讓她想起遠方的媽媽，這天晚上的地瓜葉佐了一些思念的淚水，以及對媽媽暖暖的、滿滿的感謝。
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