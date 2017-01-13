| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團來襲全台降溫 入夜低溫下探13度
 首頁 > 副刊

人生作業簿 活下來之後

2017-01-13

@皮卡丘巴卡

幾天前無意中得知大學時代某位才華洋溢的室友，唯一的手足死於精神上難解的結，在沒人注意到的某個日子，悄悄地結束了自己的生命。其實和那位室友並沒有很深的交情，會有特別的感觸，只是我也曾遭逢挫折想從人生網頁登出。

記得多年前我獨自一人於台北工作，那時戀上一位即將出國唸書的男孩，在他遠渡重洋後，沒過多久就分手。我那時並非初次失戀，而是第三次。大概是前兩次其實也沒真正從情傷中復原，我以為重新談戀愛就是療傷最好的方式，但沒有認真檢視失敗的原因，下場就是重蹈覆轍，又再一次失去對方。

我曾以為我是因為失去「誰」而感到痛苦，然而仔細回想才發現我是因為「失去」才感到痛不欲生，至於對象不是重點。

總之，我第一次做傻事，是把手邊擁有的藥在一個夜晚於租屋處一口氣吞下，昏睡了大概兩天，橫跨週末假期，最後在房東的叫喚聲中驚醒。陰曹地府尚未見識到，只是陷入深層睡眠，覺得自己好長一段時間腦海一片空白。還好藥的存量不多，所以仍能留在陽間。

第二次做傻事還是為了感情。這次在家鄉工作有段時間，而那位熟男是親戚介紹的。他提分手，我的「不能失去症」又犯了，拿了家裡烤肉剩下的木炭就想在房間自我了斷，最後因為母親的哀求還有不想讓自家變凶宅，還是開門結束了此次不智之舉。

最後一次的死意浮現不是為了男人，而是為了工作上的受盡委屈，被一些同事長期精神霸凌，讓我鬱鬱寡歡。當時是坐火車上下班，望著鐵軌，我有一躍而下的衝動，腳步彷彿受無形之力召喚般往前，腦裡突然想到這種死法模樣甚慘，而且耽誤了他人的行程怎麼辦？思及此整個人又往後退……

我也許是想太多才想死，但也是想太多才死不成。我很慶幸我現在還活著，雖然不是多麼優秀耀眼的狀態存在著，甚至生命中的不美好仍然不斷遭遇，可我告訴自己不要忘了還是有經歷美好的事，我並不是一直在苦難中受折磨。

完全不給自己領悟的機會實在太可惜了，後來我發現人生有好有壞其實也是一種趣味，何況所謂的好與壞要看怎麼界定。能有意識去感受這世間的一切，我現在很珍惜。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤瑞典牛肉丸
泰式椒麻雞
天冷，吃這「鍋」！
枸杞包心粉圓
轉寄

標題：人生作業簿 活下來之後


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.