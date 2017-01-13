人生作業簿 活下來之後
@皮卡丘巴卡
幾天前無意中得知大學時代某位才華洋溢的室友，唯一的手足死於精神上難解的結，在沒人注意到的某個日子，悄悄地結束了自己的生命。其實和那位室友並沒有很深的交情，會有特別的感觸，只是我也曾遭逢挫折想從人生網頁登出。
記得多年前我獨自一人於台北工作，那時戀上一位即將出國唸書的男孩，在他遠渡重洋後，沒過多久就分手。我那時並非初次失戀，而是第三次。大概是前兩次其實也沒真正從情傷中復原，我以為重新談戀愛就是療傷最好的方式，但沒有認真檢視失敗的原因，下場就是重蹈覆轍，又再一次失去對方。
我曾以為我是因為失去「誰」而感到痛苦，然而仔細回想才發現我是因為「失去」才感到痛不欲生，至於對象不是重點。
總之，我第一次做傻事，是把手邊擁有的藥在一個夜晚於租屋處一口氣吞下，昏睡了大概兩天，橫跨週末假期，最後在房東的叫喚聲中驚醒。陰曹地府尚未見識到，只是陷入深層睡眠，覺得自己好長一段時間腦海一片空白。還好藥的存量不多，所以仍能留在陽間。
第二次做傻事還是為了感情。這次在家鄉工作有段時間，而那位熟男是親戚介紹的。他提分手，我的「不能失去症」又犯了，拿了家裡烤肉剩下的木炭就想在房間自我了斷，最後因為母親的哀求還有不想讓自家變凶宅，還是開門結束了此次不智之舉。
最後一次的死意浮現不是為了男人，而是為了工作上的受盡委屈，被一些同事長期精神霸凌，讓我鬱鬱寡歡。當時是坐火車上下班，望著鐵軌，我有一躍而下的衝動，腳步彷彿受無形之力召喚般往前，腦裡突然想到這種死法模樣甚慘，而且耽誤了他人的行程怎麼辦？思及此整個人又往後退……
我也許是想太多才想死，但也是想太多才死不成。我很慶幸我現在還活著，雖然不是多麼優秀耀眼的狀態存在著，甚至生命中的不美好仍然不斷遭遇，可我告訴自己不要忘了還是有經歷美好的事，我並不是一直在苦難中受折磨。
完全不給自己領悟的機會實在太可惜了，後來我發現人生有好有壞其實也是一種趣味，何況所謂的好與壞要看怎麼界定。能有意識去感受這世間的一切，我現在很珍惜。
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標題：人生作業簿 活下來之後
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