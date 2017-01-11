《徵文啟示》百工心願
2017-01-11
農曆新年即將來到，又該是收整一年工作心得與值得改進地方，望來年日日新，精益求精，你有什麼話想說，有什麼工作上的心願想許諾？歡迎來稿與我們分享，文長限400字以內，並請附上真實姓名或筆名、職業別與連絡方式，本版保留刪修之權，1月31日截稿。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw
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