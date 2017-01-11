〈yes123 Q& A〉到職時簽過競業條款，轉職就不得在任職於同產業？
2017-01-11
Q ：我有計畫年後換工作，也和幾家公司談過，其中有企業看重我過往的工作經驗，開出不錯的轉職條件。但我忽然想到，之前到職時，公司有要求我簽一份類似「競業條款」的文件，言明離職後三年內不得到同產業任職，否則要賠償高額違約金。但我的專長在此，如果到其他產業等於要重頭來過，薪資職稱勢必大不如前，我該怎麼辦呢？（台中，吳小姐）
Answer：
許多企業為了保障自身權益，要求員工到職時簽下有競業條款，卻不一定都合理合法。事實上，競業條款要成立，也要符合幾個要件：
根據最新的勞基法規定，自2015年12月16日後離職的員工，假如原雇主要求離職員工不得到同產業任職，每個月要給離職員工「至少半薪」的補償金額，如果公司不給補償金，競業禁止契約就無效。
另外，競業禁止還有「不得超過兩年」的限制。而所有員工在職時的給付，都不能做為競業禁止補償。
由此看來，你任職的原公司要求三年內不得任職同產業，競業期限就不合規定了，建議你可向人資調出當年詳細的條文再研究一次，若將來原公司真的提出異議，記得要求補償金。就大多數情況來說，除非你的職務掌握極重要的商業機密，否則少有企業真的願意給離職員工半薪以上的補償金，你仍可以安排未來的職涯規畫，不用擔心。
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