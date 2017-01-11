《職場跑跳碰》逆境讓人生加分

2017-01-11

文／may

去年工作面臨重大轉折，有一個全新的挑戰等著伙伴們去突破。就在新單位成立三個月後，第一位不適任員工小芬選擇離去。已四十餘歲的單身女性，前一份工作因原公司被整併，她被新公司惡整，派往外縣市，據她說是因為交通時間太長，索性就離開。我們一直以為這是當初她離職的理由，但觀察她這三個月的表現，不願學習新知，抗拒改變，一直在原地轉圈圈，她的態度才是關鍵。主管下達最後期限，如果再無法提出企劃案，他只好說抱歉了。小芬自知實在無能為力，悻悻然離去。

舒適圈容易使人廢

小芬消極應對這份新工作，沒有勇氣承擔新任務，主管一而再給予機會，卻不見她想要更上一層樓的意願。她離開後，回想起她曾告訴我們是因為被公司惡整才離職的理由，似乎這不是最主要的原因，而是她一直未能適應環境的轉變，只要新挑戰一來，她的防衛之心便築起一道銅牆鐵壁，把自己封在一個自以為安全的小天地。

職場是容不下這樣的員工，老闆不是省油的燈也不是開善堂，如果妳不能創造價值，那麼遲早會面臨被炒魷魚結果。小芬原本以為自己做那些瑣碎的雜務就夠了，殊不知她領的薪水與她的付出根本不成比例。

改變或許是成長契機

站在公司的立場，照顧每位員工是天經地義的事，但相對地，員工也必須把公務放在心上，而不只是做一天和尚敲一天鐘。公司與員工本是天秤的兩端，求取平衡，公司及員工才能長久。永遠不要害怕改變，那是一個成長的契機，逃避只會讓自己陷入危險境地，公司也會因此受影響。

小芬從這裡離開，在我看來真的很可惜。主管是一位善良又很關心員工的長輩，或許過去幾年他太保護小芬，沒有適時給她刺激，僅是口頭上的鼓勵，根本不足以讓她警覺環境丕變，也該跟上學習的腳步。

「順境對你的人生加分少，逆境對你的人生加分才多。」我紿終堅信這句至理名言，帶著感恩的心，謝謝主管給我許多戰場，讓我知道職場的生存之道。

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