辦桌主題展 用眼睛嘗美味

2017-01-10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕駁二當代館以辦桌文化作為主軸，即日起推出《呷飽未：How Do You Do》辦桌主題展，從古早傳統到創新概念，讓觀眾一次品嘗新舊好滋味。

《呷》展入口處有一雙顯眼喜氣的大紅筷，指向一旁的「轉運蘇珊」餐桌轉盤，上頭分布10道幸運料理，吸引許多民眾前來試試手氣，也呼應古早菜菜名特有的祝福寓意。最受歡迎的袖珍廚房模型，不管是《料理鼠王》場景，或是古早味的肉粽攤，都能以細緻的作工與氛圍的營造引發民眾共鳴。

「來啦，多呷些！」則帶觀眾一次嘗盡人生9大宴席料理，從出生、滿月宴祝福孩子一生不愁吃穿的八寶油飯，新居落成象徵全家美滿的全雞料理，生日壽宴上菊花別甲這道菜則帶有烏龜象徵長壽的寓意，直至人生終點來生宴中的三角肉，暗示著宴席主人傳達給客人的沉痛心情，以剪紙的插畫風格呈現，讓觀眾了解更多辦桌宴席的料理故事。

《呷飽未： How Do You Do》即日起展至2月28日，相關資訊詳見「駁二藝術特區」官網。