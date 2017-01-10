新任國家表演藝術中心董事長樹標竿
朱宗慶：任內朱團不接受轄下場館及團體邀演
〔記者楊明怡、楊媛婷／台北報導〕國家表演藝術中心董事長陳國慈屆齡請辭，文化部昨天表示，行政院長林全已核定，由朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶接任本屆董事長，並於明天辦理交接。
國表藝中心下轄「國家兩廳院」、「台中國家歌劇院」、「衛武營國家藝術文化中心」等3個國家級藝文場館及附設團隊「國家交響樂團」（NSO），首屆董事長2014年4月7日上任，依《國家表演藝術中心設置條例》規定任期4年，至2018年4月屆滿。
文化部表示，由於陳國慈任期尚未屆滿，且設置條例規定，董事長須從董事中提請行政院院長聘任，文化部便依規定提請行政院院長聘任朱宗慶為董事暨董事長，同時因應業務調整，將文化部代表從政務次長楊子葆改為政次丁曉菁。
文化部長鄭麗君表示，朱宗慶不但是知名打擊樂家，開創台灣打擊樂立足世界的國際品牌，也擔任過台北藝術大學校長及國立中正文化中心藝術總監，行政經驗豐富，同時長期關注國內行政法人制度，是《行政法人法》立法重要推手，相信在他的帶領之下，國表藝中心運作將更臻成熟。
甫獲擊樂名人堂（PAS）肯定的朱宗慶是台灣最具代表性的打擊樂家，在劇場經營、藝術行政、藝術教育領域皆有豐富經驗與表現，早在文化部公布之前，便被業界認為是接任國表藝董事長的熱門人選。大眾聽到文化部選任朱宗慶擔任董事長，多認為實至名歸，相信當初一手推動國表藝行政法人化的朱宗慶，將為國表藝注入更多創意與活力，擺脫國表藝愈趨僵化的作風。
朱宗慶透露，自己已經60歲，還能對國家有所貢獻，「我很珍惜，也期待大家跟我一起期待台灣表演藝術的再次起飛。」
朱宗慶表示，上任後將嚴守分際，除了上任前的邀約已經簽約須履行外，朱宗慶打擊樂團在他任內將不會接受國表藝轄下3場館及NSO的演出邀請，於北、中、南三地的公演，將改為自行向場館租借場地，不再與場館洽談相關合作機會，且以不超過過往規模為原則，並會報請董事會同意。
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