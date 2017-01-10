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〈徵文啟事〉孩子不想上學

2017-01-10

那天在路上看到一個國中模樣的孩子，他媽媽在旁邊不斷問著「為什麼不去學校」，孩子不回答，只一個勁兒地哭、一個勁兒地拗著……

大人上班都有想偷懶的時候，孩子上學也應該有不想去的時候吧？不是身體不舒服這種不可避免的理由，你有碰過孩子不想上學的時候嗎？身為家長的你，會怎樣看待這件事，該如何處置呢？當孩子拒絕去學校的時候，又問不出所以然時，除了逼他，又有什麼樣的方法可以讓孩子重回學校之路呢？大家一起來幫幫這位媽媽想辦法吧……

歡迎來稿分享你的做法，文長500字以內，1月12日截稿，請附基本資料（至少要註明聯絡電話與居住縣市）。徵文來稿一律請用email，並請在信件主旨上註明徵文題目，寄至family@libertytimes.com.tw。稿件一經錄用，編輯有權刪修。

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標題：〈徵文啟事〉孩子不想上學


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