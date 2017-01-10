〈生活OK繃〉中西合璧 包子變漢堡

2017-01-10

文／周素珍

家中長輩愛包子饅頭，小孩卻皺眉討漢堡、三明治，你是否和我面臨同樣的難題？一早就為打發一家老小五臟廟而煩惱不已？試著運用巧思，將中西合併，花同樣的時間，做出滿足一家老小的美味早餐。

為老人家準備的包子，其實也可變身為孩子喜歡的中式漢堡。

準備材料：肉餡包子、荷包蛋、美生菜或黃瓜片（也可選擇泡菜、蘿蔔乾）、其他孩子喜歡的食材，如起司片等。

做法：用麵包刀或鐵沙掌將包子從側邊滑開，製造像刈包的開口。保留包子肉餡，再夾進荷包蛋，蔬果及任何孩子願意下口且營養食材。這樣就可以迎接孩子大口咬下的滿足笑容。

而為老人家準備豆漿，一樣也能變身為孩子喜歡的玉米濃湯。只需要準備無糖熱豆漿、雞蛋、金黃甜美玉米罐和少許火腿。

首先在碗裡加適量鹽，與生鮮蛋一起攪打。將豆漿煮滾，直接沖進蛋汁中，加入適量火腿及玉米，好湯輕鬆上桌。

不管你是家庭主婦（夫）或蠟燭兩頭燒的職場父母，早晨常得與時間賽跑，輕鬆準備一套完美的早餐，為自己及家人注入滿滿的體力，給所有人一天好心情，你的巧思將能贏得無限驕傲。