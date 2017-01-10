〈生活大補帖〉以亡父名義捐款 遺愛人間

2017-01-10

文／璟新

每個月收到慈善機構與公益團體的會刊，那讓我真切地感受到：我捐的錢，確實改善了他們的困境，那還是我以亡父的名義捐出。

我每個月定期定額從信用卡扣款做公益，雖然每月600元不算多，但認為公益不是想到才做，而是要長期、永續做下去，眾志成城，把政府照顧不到的地方靠民間的力量圓滿起來。

最期待的是，按月寄發的會刊，可以從中閱讀到基金會每個月執行的專案成果；而且那會刊收件人是我往生父親的名字，我以他的名義定期捐款，每每收到會刊，我都覺得心中一股暖流潺潺，彷彿父親未曾走遠，他與這世界仍然連結著，遺愛人間。

我也期許自己開源節流，能夠在工作上加把勁，讓定期定額捐款的金額與受助單位能愈來愈多，幫助很多需要幫助的人。