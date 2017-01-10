〈廢核救家園〉福島周邊9縣市 災後死產遽增
文／劉黎兒
Q：福島核災到2017就快要6年了，除了甲狀腺癌外，是否人體還有其他的傷害出現？
A：至2016年9月公布的甲狀腺癌數字是確定174位兒童發病以及接受切除手術等，人數每次公布都有增加，國際環境流行病學會（International Society for Environmental Epidemiology，簡稱ISEE）在去年4月認為甲狀腺癌如此異常多的發生，跟福島核災有關，正式要求福島縣府必須深入調查。
除此，德國在輻射醫學非常著名的Hagen Scherb跟日本醫療問題研究會的森國悅以及醫生林敬次，在著名的《Medicine》雜誌發表了（用Google檢索「perinatal mortality fukushima medicine」即可免費閱讀該論文）有關福島及周邊5縣，還有千葉、埼玉、東京等全部9縣市從福島災後死產（死胎）增加，引起相當的矚目，因為這種狀況跟車諾比災後的德國死產增加狀況非常類似。
根據醫學雜誌發表指出，日本有關死產（死胎）定義是懷孕滿22週起至出生未滿7天都算是所謂「周產期死亡」的死產，原本日本國內從2001年起就逐年在減少，但是從2011年3月福島核災發生10個月後起，被輻射曝射較強的福島及周邊5縣（岩手、宮城、茨城、櫪木、群馬）急遽增加15.6%（以人數而言，3年間增加165人），而且到2014年底都如此，外加被曝屬於中間強度的千葉、東京、埼玉三都縣也增加6.8%（3年間增加153人）。
此份論文指出，類此死產現象，除了這9縣市外，日本全國各地並未增加，也跟車諾比後在德國觀察到的現象一樣。
據過去至今類似的調查顯示，在地震剛過後，會有一時性的死產增加，這次調查對象岩手與宮城是海嘯較多地區，跟其他海嘯較少的4縣比起來，的確明顯有因為地震、海嘯剛過後而增加；但反過來說，過了10個月後增加的死產，就比較可能是跟地震、海嘯無關的。
據醫療問題研究會指出，這份論文是根據日本厚生勞動省發表的官方統計做出來的研究、基本數字；雖然無法證明跟輻射傷害的直接關係，但另一方面卻證明其他的原因是連地震、海嘯等也無法算有直接影響。
因為論文很明顯顯示被曝嚴重地區是死產較多，因此根據WHO（世界衛生組織）召開之第一屆以健康促進為名的國際研討會發表的渥太華憲章，要求日本政府不要強要核災災民返鄉居住，因為日本現在在國內外抗議下，把每年每人容忍輻射劑量改回1毫西弗，但核災災區現在卻以20毫西弗基準把災民趕回去住，非常殘忍，只想掩飾福島核災。
醫療問題研究會也指出，因為被曝而造成的傷害不僅是甲狀腺癌，而且這些被曝傷害廣泛地在福島縣以外的東北關東，乃至波及東京、埼玉、千葉；正如至今顯示同樣結果的研究已有多項發表，認為除了福島核災之外，別無他因，輻射的影響重大。
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