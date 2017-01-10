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【愛讀書】 《易鄉人》

2017-01-10

林蔚昀著，木馬文化出版

台北出生、成長，十七歲後至英國念書，又因閱讀布魯諾．舒茲作品心生崇仰，決定遠赴波蘭學習，林蔚昀（1982-）在國與國之間漂流，故鄉與異鄉隨時空更迭抽換位置，她將過程中遇見的風景與感受寫成散文集。書分四輯，「異鄉人」，寫離台多時又重返故鄉，時光停滯在離開前一刻，熟悉的物事解散，長出新鮮陌生感；「憶鄉人」，回溯苦悶的英國倫敦求學階段，一人孤居旋身不易的斗室，卻願意參與學生的拍片計畫，或夜晚迷路城中，才發現異國生活遍布荊棘；「易鄉人」，寫嫁給波蘭丈夫後，異鄉轉為故鄉，記下東方女子身居西方國家的衝擊，偶爾拾掇溫暖、緊張、失落時刻；「譯鄉人」寫因譯者身分而生的奇遇──策畫中國科技展覽、編輯中文版波蘭風景月曆、翻譯維他命成分說明，從翻譯文本到翻譯東西方存在的想像落差，即便誤譯也橫生詩意。作者文筆流暢，時而幽默，結尾總剛剛好收束，鏡頭拉空留白，任感受填盈，期待更多可能性的發生。

（苹苹）

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標題：【愛讀書】 《易鄉人》


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