2017-01-10

◎汪啟疆

1

椰子樹、檬果、熱帶矮林

滿地廢殼寂寥了熱氣

．

雞，偶爾閒步，飼養野放

飛上防禦工事、那簡拙的

鐵條和銼牙、沙袋堆疊做

海風天天來的啼叫場……

．

淡水具鹹味，井裡

也是風裡可舔的味道

等船來，船並不經常來

．

海透亮，潛窺礁磐澄清的珊瑚

魚都住這兒，這兒是家，魚很多色彩

．

旗一直懸掛

軍艦烙印了號碼，海龜、石礫

貝殼厚重，椰子蟹攀爬，我們戍守

2

高雄的距離；碼頭

再遠也觸到太平島

（好幾個黃昏所有人朝向

最絢麗落日，飛機跑道盡頭

星星出現、水平線的風集聚

一群掛國旗漁船向島嶼來

幾艘快速不明船昇起骷髏旗

在太平島外深水區）

．

名字縫緊漆牢

國家最南的海巡艇

．

一次次海潮

攜帶提琴夢之絲縷

月亮大聲貓吟

珊塔露西亞

3

思想起

．

一本書厚重讀完的戍守輪換

一些砂土滲鏟水泥樁蝕出漲潮線

一封信郵遞來懷念叮囑具無限蒼老

一夥寄居蟹曉得在沙灘駐地來回巡爬

．

豢養幾籠鴿子

在天空做出防務交替，雞

任牠們叫，肉和蛋是美好的

關於黃昏 站哨

或者黎明 站哨

以及不寐之夜

4

開始學習用針縫釦子

且與生活共處一個夢想

罐頭們又從台灣

邁過水平線

自朝陽昇起的方向

．

太陽的使命感即是邊昇邊給我影子

我才從自己靈魂看到

太平島的大小