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上班一族1月徵文─百工心願

2017-01-10

農曆新年即將來到，又該是收整一年工作心得與值得改進地方，望來年日日新，精益求精，你有什麼話想說，有什麼工作上的心願想許諾？歡迎來稿與我們分享，文長限400字以內，並請請附上真實姓名或筆名、職業別與連絡方式，本版保留刪修之權，截稿至1月31日。來稿請寄：career@libertytimes.com.tw

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標題：上班一族1月徵文─百工心願


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