〈徵文大家談〉從轉職中獲得的啟示

2017-01-10

轉職各有理由，或是靜極思動，或是不得不的現實因素，無論轉得好或轉得不好，是否有從一次次的轉職中，獲得寶貴經驗呢？一起來看看讀者們分享的經驗。

轉職後閒散 幾番思考重獲方向

文／土豆

我是一名護理師，於專科畢業後就在醫院工作，不僅能衣食無缺，更提升了自我價值，在這職場待了幾年，因醫院的工作環境壓力大──家屬的咆哮及負面情緒宣洩於護理人員身上、單位的異動、超時的工作、輪班身體的負荷、政策的改變，讓我萌生了離職的想法，也想要去看看不一樣的世界，一個簡單的想法讓我決定離開了，帶著無限希望轉換了不同的職場。

不想再再因輪班制讓身體與心靈遭受壓力，於是選擇診所職業，原以為會愛上這份自由、不需輪班、工作簡易，也可趁空檔時間學習專業以外的事物、與親友喝喝下午茶或出門逛街，看平時沒時間閱讀的文章及書籍，但後來才發現自己因為後來獲得的那份輕鬆而任由歲月流失，多了很多空虛。整理了自己的思緒，心裡認為，專業的工作是需要讓自己能得到成就感的，且應該用在能夠發揮的職場上，也明白也許忙碌、也許疲倦、也許受氣，但在臨床上似乎才有專業的用武之地。

在這段期間看了許多網路文章，最讓我印象深刻的一句話是：「別在最能吃苦的年紀選擇了安逸。」一語點醒夢中人，瞬間覺得自己根本只是漫無目的過生活，經過幾番思考終於找到了方向，我想現在年輕的我們仍需要磨練，轉職前我從未有過這樣的想法，也因為這次的轉職經驗更了解自己。

正想轉換職場的大家，請深思自己的需要、期望及為什麼會想轉換工作，如果大環境下都大同小異，是否還是想轉換跑道，在轉職前多花點時間了解自己，絕對有益無害。

中年轉職家人支持 開展人生新窗

文／顏炫星

我不是年輕的上班族，一人飽就全家飽，沒有家累負擔，對工作環境不滿意，覺得工作內容不合適，說想換工作就換工作。

我是中年轉業。

身為個五年級前段班的中年人，是父母、妻兒的牽絆下，讓我更想要有一份安定工作直到退休。

工作將近三十年，在兩個機緣下，我選擇離開制式的早上八點上班，下午五點下班，偶有加班的職場生涯。

第一個機緣，工廠將遷移至時間、里程數多出近一倍的地點；第二個機緣是，媽媽生病了。

當初要離開職場，曾試問自己中年轉業能再擔任什麼工作？體力、知識比得過年輕人嗎？有什麼工作能就近照顧家庭，和媽媽頻繁的醫院看診、回診。

自己長考了大半年，覺得老人長照／居家照護這工作，服務時間彈性，能讓我就近在家鄉，家庭與工作兼顧。

我於是跟家人說明了我的決定，與老婆、妹妹、兒子採一對一說明、分析，兒子還說很好啊！這工作很神聖啊！ 媽媽是最後一位被告知者，從反對到接受，媽媽只說了一句話，不要太累了。

現在感謝家人的支持。每天開心地從事居家照護工作外，工作之餘，興趣於台語文的學習，我通過教育部閔南語語言能力認證，經小妹引薦至國小附幼當起台語老師，每週一節課，教小朋友們唱唱跳跳說台語，這是我職工三十年，從未想過也意想不到的難得經驗。

轉職沒有對與錯 適合自己最重要

文／源源

去年終於成功轉換跑道，回首過去在醫療機關待的日子──利用空檔扒飯、衝刺去拿急救用品、燒腦心算藥劑量等，不禁還是會有一股腎上腺素爆發的感覺。

以前不懂，看著前輩一個個離開受訓多年的工作崗位，自然會覺得他們對不起學校的栽培、對不起自己的苦心、也對不起一路相挺的團隊夥伴，但這一次換我要離開了，就像前輩當初告訴我：「轉職只是人生中的一個選擇，沒有對錯，只要選擇合適的就好。」轉職後的第一天，孩子第一次由我接送上下學，這很難得，因為以前下班回到家已經接近午夜，更不用說隔天睡到快中午，套句玩笑話，「孩子長怎樣都快認不得了」，再說假日排班，也很難有機會和孩子一塊兒出遊。

如今，換了一個離家近，可以早一點回家的工作，雖然薪水不多，成就感也不高，但是任何的東西都比不上孩子的笑容！再貴的便當也比不上在家好好的吃一頓飯！回想初衷，工作賺錢為的就是孩子的笑容，但工作再爆肝、薪水攢的再多，看不到笑容一切根本就是白搭，尤其連健康都賠進去，更是得不償失。

現在，同事們經常會問我轉職的理由，我總是說：「轉職並不需要有特殊的理由，只有合適才是最重要，對我而言，孩子的笑容是無價。」

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