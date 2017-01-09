維納斯的呢喃（1／9～1／15）
文／占星師 娜塔
桃花星和行動星都運行來到水象雙魚座，因此水象人（雙魚、巨蟹、天蠍）比起平常多出自信與活潑的能量，能傳導出魅力或浪漫訊息，遇到你的菜，不妨主動出擊，只有單身巨蟹須注意人際桃花來向複雜了些；土象人（金牛、處女、山羊）沾水象桃花星六合影響，人際情緣佳，只要接受外來邀請，就容易連結人脈，惟注意適時說出自己的想法，不能一面倒向對方；火象星座（牡羊、獅子、射手）聚焦職場的專業與獲利，過度忙碌後，須注意身心能量的修補；風象人（水瓶、雙子、天秤）從日前社群團體回到個人職場，雖有曖昧桃花，點綴意義多過實質，外緣強的天秤座尤須注意別放太多心思。
牡羊座 3/21~4/20
愛情運勢★★
單身牡羊難得安靜一下，實則職場專業迴響多，外緣不時擴張，自主性卻可能減弱，你需要實際的沉澱來釐清布局；有伴牡羊和伴侶在自由與空間主張下，依舊各行其是，共通的興趣是，不中斷向外探索與學習。
金牛座 4/21~5/20
愛情運勢★★★
單身金牛職場忙碌，可能需要調解人事歧見，社群人際暢旺，人脈帶進錢脈，尊重合作對象，也要表達個人想法；有伴金牛和伴侶都有強勢的外緣，旅行、出差、探索新地點都能為工作或生活面帶來靈感。
雙子座 5/21~6/21
愛情運勢★★
單身雙子職場福至心靈，愈向直覺靠攏，收到好評愈多，盡情展現創意，無須在乎他人競爭或非議，因工作也容易吸引曖昧；有伴雙子可能承攬太多工作，以致身心疲倦，和伴侶相處品質下降，宜兼顧身體與心情的調適。
巨蟹座 6/22~7/22
愛情運勢★★★★
單身巨蟹外緣暢旺、人際桃花活絡，惟桃花來向複雜多元，關係恐怕演變為三角，太快投入感情容易經驗得失與破壞；有伴巨蟹和伴侶能攜手攢錢或完成困難任務，惟容易相互較勁爭主導、傷害對方，宜學習尊重與分享的柔軟。
獅子座 7/23~8/23
愛情運勢★★
單身獅子職場獲得贊助機會多，是非也多，專業與權力推向高峰，惟外在競爭使壞力量頻仍，需注意自保與淨化工作空間；有伴獅子專注獲取物質成就，伴侶倒喜歡隨興地進行生活探奇，兩人各自堅持，也各自精采。
處女座 8/24~9/22
愛情運勢★★★
單身處女座也許心態有些懶，惟受到邀約與注目增加，宜適時與外界互動，可以掌握外界對工作的評價和市場訊息；有伴處女座腦袋卡卡幾天，終於可以動腦，伴侶的鼓舞與邀請特別重要，使你免於孤立或閉門造車。
天秤座 9/23~10/23
愛情運勢★★★
單身天秤小旅行不斷，職場曖昧桃花也若隱若現，喜愛附庸風雅的你容易分心，透過追劇或藝術欣賞能消化浪漫能量；有伴天秤和伴侶平日也許各忙各的，但工作之餘，兩人仍互相支持。
天蠍座 10/24~11/22
愛情運勢★★★★
單身天蠍社群娛樂玩得浪漫瘋狂，人際桃花激化內在瘋狂與創造本質，職場的創新領域慢慢穩定成長，惟預算仍須控管；有伴天蠍和伴侶默契佳，對於引導和教育孩子能給予規範，也能提供揮灑空間，發揮創造力。
射手座 11/23~12/22
愛情運勢★★
單身射手受到神秘學或異國修持所吸引，一方面社團生活暢旺，另一方面個人創意也在蠢動，最好撥出獨處時間；有伴射手處於活躍亢奮週期，伴侶則尚待整理，最好能拿出耐性配合對方節奏，有共同娛樂的空間。
山羊座 12/23~1/20
愛情運勢★★★
單身山羊對於攝影或追劇、電影欣賞特別有感，能針對不同劇本或內容給予評價，也能在相關社群分享專業的想法；有伴山羊軟化嚴謹生活作息，與伴侶出遊也能隨興加入靈感，信手拈來詩歌，享受浪漫的遊興。
水瓶座 1/21~2/18
愛情運勢★★
單身水瓶從社群團體活動中暫歇，回到美化居家的需求，採購家飾令人興奮，惟避免購入美麗卻不太實用的裝飾品；有伴水瓶沉浸在生活面的新奇與發明，伴侶則聚焦職場攢錢，聚少離多，卻各自都能享受個人的選擇。
雙魚座 2/19~3/20
愛情運勢★★★★
單身雙魚職場有瓶頸，過往努力有口碑，外緣也暢旺，需堅持下去，人際桃花綻放，社群團體能感受歸屬並得到發揮；有伴雙魚興起行動力，惟職場進度緩慢，伴侶也在停滯期，你只能拿出耐心，從社群或外圍建立支持圈。
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標題：維納斯的呢喃（1／9～1／15）
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