〈戀愛翹翹板〉結婚承諾一再跳票 催婚被當無理取鬧

2017-01-09

文／諮商心理師 克萊兒

Q：

我有個交往5年多的男友，他本來承諾我交往第3年（我26歲那年）就要結婚，但因為他爸媽不喜歡我，所以一拖再拖，拖到現在我已經28歲了，他還是沒有動靜。最近我常帶他一起去參加朋友的婚禮，過程中我一直明示我們是去見習婚禮的，想催促他儘快做決定，但他竟跟我說：「妳是在瘋婚喔？」意思是我想結婚想瘋了！我很不高興，那次吼了他，但他似乎很不解我的著急，覺得我在逼他，還跟他媽講我很不可理喻，我覺得很悶，不知該怎麼辦？（小文）

A：

看著妳的來信，能感受到妳的傷感。畢竟，這麼渴望婚姻的妳，被拖過一年又一年，可到頭來卻被說成不可理喻的女人，真讓人難過，難怪妳會心碎。

光是承受男友爸媽的不喜歡，以及男友的拖拉沒有進展，一定讓妳急壞了，尤其，妳男友不但自己覺得妳不可理喻，還跟不贊同妳的媽媽抱怨妳，讓妳覺得他們都是一國的，多讓人感到孤單哪！

當男友認為妳不可理喻的時候，竟回去跟媽媽抱怨，這種心態蠻令人好奇的。妳覺得，他將事情延伸到長輩的認同與否，這點到底是為甚麼呢？是想獲取媽媽認同，還是找到一個點去印證媽媽心裡不喜歡妳的部分，或者只是為了和媽媽有話題呢？

這件事情讓妳介意到寫信來，一定挑戰到妳心裡長久以來的介意了。如果今天他只是抱怨妳，也許妳還能忍，但當他「回去跟他媽媽說」時，言下之意就是「原來媽媽的眼光是對的，她就如同妳說的這麼不可理喻」。在這場關係中，妳注定會打敗仗的，當妳愈來愈發現你們兩個就像一列火車，原先幾年行使在講好的軌道上，卻有一方的車輪開始停滯不前，連妳要連動往前都有困難，妳著急、催促好似都沒有用，讓妳氣餒又傷心。

有時候，情侶之間走著走著就散了，是因為目標不同了。也許妳男友用嘲諷的方式在表達的是，他目前無法給妳未來的壓力。也許妳得面對的是，男友對於結婚這件事實際的態度為何，以及跟妳的人生進程是否搭配得上？祝福妳！

（寫信給克萊兒：clairelu703@gmail.com，讀者提問僅於專欄中回覆，因來函眾多，請耐心等候。）