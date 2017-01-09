〈職業婦女甘苦談〉工作家庭需兼顧 恨不得擁有魔法

2017-01-09

文／阿圖

每位職業婦女都希望自己是三頭六臂或是千手觀音，而我則希望自己擁有卡通影片魔女宅急便中琪琪的魔法。

想當個稱職的職業婦女，絕對具有高度的挑戰性。雖稱不上天天要過五關斬六將，但日日要挑戰極限，也算是真言，沒有過人的體能，蠟燭兩頭燒，很快就會燃盡了。

其實，為母則強，打從二個兒子，接連到來、先生常常應酬至深夜。我白天上班，晚上回家要從媬姆家接孩子回家，接著煮晚餐及帶便當，那種日子，也那樣熬過來了。

為了讓自己省力氣，全家人的食衣住行等，都要預做準備。以孩子上學後，每天的衣著，就倚賴天氣預報。尤其台北天氣多變化，秋冬交替的季節，雨具外套等，都備妥了，不必多洗衣服，也不怕著涼；下雨了，更不必請假為孩子送雨具。週末安排出遊一定少不得，但週日一定得把未來一周的魚肉蔬菜等備齊；再來，上班穿著衣服的整燙，也一次搞定。

訓練孩子正常作息，也為自己爭取了很多時間。孩子求學過程中，從小即要求他們晚上九時上床，因為加上床邊故事，再聊個幾句，大概十點左右，他們都呼呼大睡了。清晨透過收音機取代擾人的鬧鐘，起床後讓他們享受溫馨的早餐，家人總能帶著充沛的體力，迎向每一天。

別人就寢前虔誠的禱告，我則是帶著明天的計畫，進入睡夢鄉。

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