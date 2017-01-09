〈有話職說〉主管打考績前，我怎麼寫「自我考評」？

2017-01-09

文／洪雪珍（yes123求職網／資深副總）

年底到了，是打考績的時候，真是令人既期待又擔心受傷害！當答案揭曉時，永遠是幾家歡樂幾家愁，考績被打差的人有時會氣到要離職，覺得自己的努力沒被看到或不受重視，或是懷疑主管偏心或不公平。

但是，打考績的第一關是自我考評，自己給自己打分數，也許在第一關，你已經把自己打壞了，錯過第一時間，向主管傳遞正向且正確的訊息。

原因很簡單，因為很多人根本不會寫自評！既沒看過別人怎麼寫，也沒有人教過自己怎麼寫，當然不會寫，或是寫得不對。以下是五個寫自評的基本原則，提供你參考：

第1個原則：不是寫作文，而是寫考題

自評的首要原則，是縮短「自評」與「他評」的落差，而他是誰？當然是公司的目標、主管的期待，你要寫的是列出公司給你的目標、或主管對你的期待，證明你做到的程度。所以它不是一篇作文，讓你自由發揮、天馬行空，愛寫什麼就寫什麼，而是有題目要去解的。

第2個原則：不是寫工作內容，而是寫績效表現

很多人的自評，就是列出平日的例行作業內容，也就是工作職掌，請你易地而處，想想看，主管難道會不知道你的工作職掌嗎？而你的工作職掌和隔壁同事不是大同小異嗎？這樣的自評內容一點都無法突顯出自己的差異性，考績要打得好也難！所以自評寫的是績效表現，說出在做了這些工作內容之後，對公司產生了哪些貢獻。

第3個原則：不是寫文字，而是寫數字

既然是寫績效表現，就不是給形容詞，比如：敬業精神佳、工作態度好、待人親切有禮……等，因為形容詞在每個人的腦子裡，都有不同的主觀認知，缺少客觀的判定。唯有給數字，才能提供明確的刻度，特別是和過去同期做成長率的比較，比如：和去年度相比，今年的客訴量減少20%，或是今年的客單價提高15%……等。

第4個原則：不是寫「有做過」的部分，而是寫「有做好」的部分

自評的目的是突顯個人在工作上的貢獻與價值，不要只是寫做過哪些工作項目，也不是寫有做到哪些目標而已，而是要寫哪些部分超過公司目標、主管期待，也就是有做好的部分，才會讓人眼睛一亮，具備改變主管打分數的影響力。

第5個原則：除了寫過去的一年，也要寫未來的一年

自評除了檢討外，也要看得到前瞻的部分，讓主管強烈感受到你的企圖心，以及積極性。考績看似是在打過去的一年，事實上，它是和年終獎金連動，它是一個獎勵機制，目的在獎勵未來做得更好，而不是獎賞過去做得好，所以要讓主管看到你在未來的一年將會更有貢獻。

更多上班族話題 請見yes123求職網：上班這檔事