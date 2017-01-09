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林曼麗出線 再任國藝會董事長

2017-01-09

〔記者楊媛婷／台北報導〕國家文化藝術基金會（國藝會）董事長日前舉行第8屆董事會並選出新任董事長，新任董事長由前故宮院長林曼麗出線，選舉過程平和，僅有林曼麗一人同額競選。文化部長鄭麗君感謝林曼麗，認為國藝會是文化部重要的夥伴，也宣布未來將修法讓文化部對藝文的補助歸國藝會統籌管理。

鄭麗君表示，過去也曾擔任國藝會董事，深感國藝會籌措經費有一定困難度，期待在下個立院會期提出修法，讓國藝會可以接受政府預算補助，未來文化部除執行戰略性與國家文化基本建設補助外，將由國藝會忠實扮演國家對藝文補助的中介組織，完整實踐「臂距原則」。

林曼麗表示，這次再回來就是想將文化政策的「最後一哩路」走完，希望將台灣打造為文化沃土、百花齊放。曾擔任國藝會第3屆董事長的林曼麗不支薪，表示將帶領國藝會追求藝術卓越，以及實踐創新的價值，另外也將藝術文化帶給每位國民，另外國藝會也將扮演藝術教育的推手，透過國藝會內部成熟的藝術評鑑機制，讓藝文永續發展。

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  • 文化部長鄭麗君（左）恭賀林曼麗（右）當選國藝會第8屆董事長。（記者胡舜翔攝）

    文化部長鄭麗君（左）恭賀林曼麗（右）當選國藝會第8屆董事長。（記者胡舜翔攝）

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