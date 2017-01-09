新文化運動 紙風車368喚醒溫暖人情
2017-01-09
〔記者楊明怡／台北報導〕從2006年12月起跑、耗時5年完成的「319」，到進行中的「368」，「紙風車兒童藝術工程」發起之初，原希望將戲劇帶往每一鄉鎮，免費邀民眾欣賞，讓每個孩童都有接受創意和視覺美學啟發的機會；然而，這十年來，許多活動發起人、贊助者、志工幾乎都有同樣的感想：319、368不僅是單純的演出，而是連結土地、攜手土地上共同生活之人的「新文化運動」。
很多人在「319鄉村兒童藝術工程」、「368鄉鎮市區兒童藝術工程」找到一種單純的快樂，共同發起人、國際通商法律事務所律師陳玲玉便說，身為紙風車義工，原以為出錢出力讓孩子看表演是一種奉獻，但舞台前孩子們回報的笑聲與狂歡讓她驚覺，不是她為孩子奉獻，而是孩子奉獻了「快樂」給她！在319和368，每個人是一樣的，無論你是總統、名人、企業家、或追蹤每場表演的「追風家族」、演出現場幫忙排椅子、收拾垃圾的熱心民眾，大家都是「孩子的志工」。
經歷十年努力，紙風車常苦於某些「知名度」不高的鄉鎮捐款不足，觀眾座椅、表演道具、節目單、雨衣等消耗品和行政經費的缺口，從319第一場演出參與至今的紙風車文教基金會行政主任劉淑美便說：「要不是跑319和368，台灣很多地方像：屏東麟洛、台東海端我都沒聽過也沒去過，上個月我們去海端演出，我才知道它是台東唯一一個不靠海的鄉鎮。所以其實很多可能連台灣人自己都不知道的鄉鎮，它們的捐款累積是很困難的。」
於是，紙風車日前在368十週年感恩大會上，發起了「號召1萬人，每人每月200元」的定期定額捐款活動，希望這些捐款在挹注行政費用和耗損物品之外，也能幫助迄今尚未演出的140個鄉鎮，早日踏上藝術的第一哩路。
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