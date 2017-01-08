2017-01-08

文／魏雪蓀

這兩日，寒流來襲，半夜冷醒，情不自禁想起此刻不在身邊的他，以及我們之間的一些往事。

我身體一向虛冷，哪怕是夏天，手腳也照樣冰涼，一進入寒冬，手腳冰冷就更加嚴重。而我的他剛好相反，春夏秋冬身子都是暖呼呼的，因此不管是在電視機前，或是躲在被窩裡，我最喜歡把自己冷冰冰的腳丫子抵住他的雙腳，身子靠緊他取暖！而他一直是來者不拒，從沒聽過他抱怨，我也就習以為常，不改其樂。

有一年冬天，我們一起去日本旅遊，他有事外出晚歸，我因為怕冷，早早就躲進被窩裡等他，等著、等著，不知不覺睡著了。睡夢中，突然感覺到一隻冰冷的手觸弄我的臉頰，我驚醒，不耐煩地喊了一聲：「討厭，好冰！」兩眼惺忪中，只見他倚在床沿，有點不知所措，「抱歉，冷醒妳了。」他說。

我瞬間清醒，腦海中閃過一個念頭：「這麼長時間以來，每當我冷冰冰的腳觸及他暖呼呼的雙足時，他一定也同樣難受吧，而我卻不知體貼地視為理所當然。」當下趕緊坐起身子，傾身摟住他：「親愛的，是我該向你抱歉才對，謝謝你一直當我的暖爐。」