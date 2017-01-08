愛地球 獵人與他的荒野

2017-01-08

@honChao

我在正午的三角點，看望蘭陽溪的盡頭，聽著阿傑說著自已的故事。

曾經是獵人，在大城市中謀生，最後毅然決定回到故鄉工作，儘管收入不如過往充裕，卻多一份心靈的滿足。

「以前在那裡面啊，」阿傑指向遠方的一片混和林，「父親有時想到了就拿著獵槍，直接帶我進去，教我怎麼從果礫碎裂的聲音，辨別山豬的大小跟距離。有時候晚啊，飛鼠一多起來就不怕你的，你不要靠太近他們就在那邊盯著你看，有一次父親打飛鼠，還嚇到一群在睡覺的猴子咧。」

我看見阿傑眼中的火花，彷彿訴說獵人的靈魂依然蠢蠢欲動。

「但都有些壞人，不照季節作息打獵，把整座山都獵光了，獵得整座山都安安靜靜的。白天你聽不到山豬山羌在叫在咆哮，晚上你看不到也聽不到什麼動靜，就像整座山死掉了。」

阿傑望向聖稜線上的一絲殘雪，像是陷入沉思。

「所以你才會當志工不是嗎？」我看著他的臂章，「這樣幾年巡視下來，多少也有不同吧？」

「哇哈哈，也是啦，政府不太喜歡我們再打獵。」阿傑大笑幾聲，「那就只好讓動物們再回來，看看以後有沒有機會把孫子養成獵人。」

幾次上山，總會在其他隊伍中看到許多原住民獵人，轉行當起保育志工，肩負巡守山林的責任，也藉機跟我們這些久久拜訪的遊客機會教育，希望能讓大家知道，部落的傳統與荒野的歷史，是相依相存的。

偶爾遇上像阿傑這樣的人，我總會想著，在國人逐漸熱衷登山運動時，是不是也能藉由親子教育將復育與永續的觀念帶回家深根呢？我也幻想著，或許有一天，阿傑的兒子孫子們，能夠帶上獵人的驕傲，領著我們這些興奮好奇的都市人，深刻地認識那些野生動物，以及那些流傳在山林裡的故事……