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微小說 午夜列車

2017-01-08

@曾湘綾

午夜的列車，就要啟動。空蕩的月台，寂寥的人影，倒映出鏡中的臉顏，更顯冷清。偶爾不遠處，傳來幾聲急促的吠叫，都要令人感到份外驚心，以為有什麼將要發生，在這月色迷離的時刻。

每天晚上，他在窗前，聽列車急駛而逝的轟隆聲，穿越每一座城市幽深的巷弄，彷彿忘情的駛進記憶裡無垠的金黃色麥浪。他都能看見青春的自己，坐在火車那個靠窗的位置，對他微笑，露出兩頰的梨窩。

那年午夜的列車，總是開得很慢，慢到足以讓他輕擁窗外燦爛的星空，嗅聞到指間隨風掩藏的麥香。而倒映於窗鏡，搖曳生姿的麥浪，更恍如舞動於月光中的潮水，不斷在他耳際輕輕拍打，交織出曼妙的天籟。

於是不只一回，他搭著午夜的列車，在時光中旅行。看著往昔，第一次搭上火車，帶著滿滿的喜悅，也是最後一次，將生命中最浪漫的記憶，獻給一場突發的意外。

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標題：微小說 午夜列車


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2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
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