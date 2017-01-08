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朵朵小語 接受你自己

2017-01-08

@朵朵

愛是完全地接納。愛自己，就是完全地接納自己。

接納自己的是與非，好與壞。也接納自己的榮耀與挫折，快樂與悲傷。

是愛讓星月閃耀，花草生長，愛是讓這個地球運轉的能量，而愛的路徑只能從你的心裡出發。

親愛的，完全地接受你自己吧。對自己的愛是一切愛的前提，如果你不愛自己，這個世界也不會有光亮。

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標題：朵朵小語 接受你自己


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