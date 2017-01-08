傷心咖啡館 貓在紙箱中
@拉拉
跟往常一樣，一邊上網，一邊跟朋友有一搭沒一搭地瞎聊天。
突然社團的學弟B傳來訊息說學校後門有貓咪被車撞了，他要過去處理。看看距離不遠，我也出門去看有沒有能幫忙的地方，隨手拿了個紙箱，希望能派上用場順利將貓咪送醫。
它其實也沒什麼特別的，是生日的時候拿來當我的禮物盒的紙箱，上面還有可愛的紙膠帶，一直放在衣櫃的最上層，到今天才想起的存在。
我抵達的時候貓咪已經不會動了，兩顆眼睛瞪得圓圓的，在手電筒的照射下無神地反光，像是訴說著不甘。聽在場目擊車禍的學弟說，一台疾駛而過的摩托車撞到牠，碰撞聲在寂靜的夜晚聽起來震耳欲聾。車主一定知道自己撞到東西了，卻還是揚長而去，彷彿什麼都沒發生，一條生命換不到一眼回顧。牠掙扎地爬到路邊的車底下，因為傷勢過重而失禁，鮮紅的玫瑰在嘴角綻放，然後全身一僵，就這樣離開了，就這樣進入了另一個世界。
幾分鐘後另一個社員S也到了，帶了印著各種促銷商品的廣告單和塑膠袋，打算送貓咪最後一程，我們都知道牠不會再醒來了。
輕輕闔上牠的眼，牠對這世界的最後印象，竟是冰冷的柏油路與車底盤。溫柔地捧起，讓貓咪睡在紙箱，意外地大小滿適合的，看起來就跟普通家貓在箱子裡撒嬌翻肚一樣。我們一邊撕廣告單幫貓咪蓋上大體，一邊討論廣告單上的特價商品，竟然有點荒謬的喜感。生命的本質就像此刻，亦喜亦悲。
深夜的街頭有點冷，不知道是因為夜風還是不捨，我竟然連告別的祝福話語都在發抖。
後來的後來，我們還是將已經不再溫暖的小小身軀送到動物醫院。掃不到晶片，我很難剖析自己此刻的心情，究竟是鬆了一口氣，因為不必傳達一份哀傷給予其飼主，抑或為牠從未得到主人的疼愛而難過。我們讓貓咪與其他小動物集體火化，幫牠取了一個名字叫拉亞，雖然我不確定牠原本是不是有過更可愛的名字。我不認識牠，也不會再有機會認識一隻胖嘟嘟的灰白虎斑貓，在這樣的夜晚。
不知道牠開心的時候會不會大聲地呼嚕呼嚕，不知道牠是不是也喜歡窩在小小的箱子裡，不知道牠從哪裡來又要往哪裡去。
但是牠臨終前一定是害怕的吧？卻倔強地睜著淡漠的眼睛想多看一眼這個牠曾經走過幾百次的街頭。牠也許還發出了無聲的吶喊，那是我們聽不見的哀音。還好最痛苦的時候已經過去了，牠留下微溫的身體悄然離去，到達我們暫時無法抵達的另一方。
至於肇事逃逸的車主，媽媽告訴我一切都是因果，那是六道輪迴的一環，沒有人能干涉。我不怪你，我相信貓咪拉亞也不會怪你，那些責怪已經沒有意義。但我還是要祝福你，騎著一台濺過鮮血的機車呼嘯而過，晚上能睡得安穩。希望在你哪天想起的時候，能為牠點一盞燈，這樣就已經足夠了。
夜裡有風，風吹落了一顆星星。
夜裡有溫暖，有最善良的一群人，他們聚在一起，為一個逝去的生命祈禱，彌補同為人類所犯下的錯，他們因愛而來，讓愛在心口暖暖地發燙。
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標題：傷心咖啡館 貓在紙箱中
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