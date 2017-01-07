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悄悄話 你想我嗎？

2017-01-07

@秦草

下了課，看見收件夾裡躺著來自他的訊息，快速覽過，大抵是在關心我這頭的氣候，我放下手邊的事，專心打著回覆。

「我這兒的天是雲朵成群，雲間是一片湛藍，怎麼也不似這段時日陰雨綿綿的蒼穹，站在走廊上倚欄遠望，能看見好些艘船趁著好天氣出航呢。

「你那裡呢？還是下著雨嗎？我想起每當你遇上大雨，便仰起頭說話的樣子：『美存在的價值不正是基於它的短暫，還有它予人的措手不及？倘若不是如此，那些春花也就不叫冬人那樣盼望了。』還是如此嗎？你那詩人性格。」

我輕輕地笑了，送出簡訊，呆望螢幕許久，輸入幾個字，卻又刪除。漫無邊際說了些無關緊要的事，其實最是想問：「 你想我嗎？我好想你。」但怕你擔心，便決定不告訴你了。

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