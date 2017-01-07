| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
一例一休上路 年前再現購車熱潮！ 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 副刊

輕輕一瞬 列車

2017-01-07

@白珞

高鐵列車甫開，後頭一位婦人急急忙忙奔向自由座車廂前頭的工作人員：「這班車下一站停哪？有人還沒上車！」

工作人員氣定神閒地問：「您要去哪？」

「我要去台北，可是朋友還沒上車！這班車下一站停哪？」

旁邊的乘客幫忙安撫：「每班車都有停台北，妳可以直接跟他們在台北會合……」

婦人稍微安心了下來，驚魂未定地與乘客繼續交談。

她將視線移開。忽然想起也曾有過那麼幾次，她一心一意想等待誰跟上她，或是等等她，然而最後她不是先轉身離開，就是被拋下了。而在她驚慌失措的時刻，總會有一個人，善意地提醒她、安撫她，「沒關係，妳可以……」畢竟，列車終得繼續前行，就如人生。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
副刊‧本日最多瀏覽
» 更多副刊新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
假日料理✤香蝦炒麵
花生蜜地瓜
香烤菇菇番茄
握壽司要一口吃掉？
轉寄

標題：輕輕一瞬 列車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月7日‧星期六‧丙申年臘月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.