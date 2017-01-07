2017-01-07

@白珞

高鐵列車甫開，後頭一位婦人急急忙忙奔向自由座車廂前頭的工作人員：「這班車下一站停哪？有人還沒上車！」

工作人員氣定神閒地問：「您要去哪？」

「我要去台北，可是朋友還沒上車！這班車下一站停哪？」

旁邊的乘客幫忙安撫：「每班車都有停台北，妳可以直接跟他們在台北會合……」

婦人稍微安心了下來，驚魂未定地與乘客繼續交談。

她將視線移開。忽然想起也曾有過那麼幾次，她一心一意想等待誰跟上她，或是等等她，然而最後她不是先轉身離開，就是被拋下了。而在她驚慌失措的時刻，總會有一個人，善意地提醒她、安撫她，「沒關係，妳可以……」畢竟，列車終得繼續前行，就如人生。