〈徵文啟事〉孩子不想上學

2017-01-07

那天在路上看到一個國中模樣的孩子，他媽媽在旁邊不斷問著「為什麼不去學校」，孩子不回答，只一個勁兒地哭、一個勁兒地拗著……

大人上班都有想偷懶的時候，孩子上學也應該有不想去的時候吧？不是身體不舒服這種不可避免的理由，你有碰過孩子不想上學的時候嗎？身為家長的你，會怎樣看待這件事，該如何處置呢？當孩子拒絕去學校的時候，又問不出所以然時，除了逼他，又有什麼樣的方法可以讓孩子重回學校之路呢？大家一起來幫幫這位媽媽想辦法吧……

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