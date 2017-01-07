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〈親子會客室〉別用分數衡量孩子

2017-01-07

文／寶哥

我們在買車的時候，會比較車子的馬力和C／P值；買手機或相機的時候，會在意像素的多寡；買房子的時候，坪數的大小，則是一定要考量的因素之一。

我們習慣了用量化的數據來評估一個產品的價值，對於大多數的老師跟家長來說，以孩子的考試成績用來衡量他的學習認真程度，並進而給予相對的獎勵或懲罰，也是人之常情。

不過，我們往往忽略了每個孩子先天的資質、學習環境、家庭背景都不盡相同，孩子更不是產品，不應該依據分數的高低，在他們身上貼上標籤；我們應該要開發他們的潛能，鼓勵他們多元發展，引導他們找到最適合自己發展的一條路，而不是將他們當成生產線上的罐頭，用考試成績做為區隔良品與不良品的那個冷冰冰的量化數據。

考試是讓孩子知道自己在學習，還有哪些不足的地方需要加強，但沒有必要在那幾分上面斤斤計較，最可怕的是，很多老師和家長往往是造成孩子具有如此扭曲性格的最大幫兇。

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