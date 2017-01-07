〈看門道評味道〉買多吃少保鮮術
2017-01-07
文／梁瓊白
人少，最頭痛的是三餐伙食不好買也不好做，因為買多了用不了，做多了吃不完。外食固然省事，也只能偶爾為之，長久之計還是在家吃實在，我是屬於一個人也要開伙的人，其實人多有人多的吃法，人少有人少的做法，吃好固然需要條件，吃飽卻很容易，三餐飲食可以簡單卻不必簡陋，包括採買也是。
以肉品來說，我習慣到傳統市場買聞得到、摸得著的溫體肉比較放心，但如果因為需要的份量不多而買得太少的話，老實說不只是不好切，也挑不到好部位，就以絞肉來說，如果只買四兩或更少的話，通常店家會給你已經絞好的現成品，而那些通常是檯面上剔下來的零碎肉，品質和口感都不理想，我寧願選擇一個比較好的部位讓肉販現絞，如此就不能只買半斤或四兩了，因為少了不好絞，通常是指定部位後，肉販切多少絞多少，即使半斤變一斤或更多也要接受。
我用絞肉的機會很多，除了有些菜需要添加肉末提鮮、當配料之外，煮粥、煮麵、炒飯都能派上用場，加上家裡有個無肉不歡的人，嫌菜色單調，連清粥、麥片也要加點肉末、青菜的時候，用絞肉是最好應付的，因此我家冰箱的絞肉幾乎是常備品，除了用梅花肉，也用小里肌，其中小里肌無筋無油又瘦嫩，一條大約一斤左右。
這些肉絞碎後裝在塑膠袋裡拍扁，直接在袋面上畫出六等份小格，每小格剛好是一次的用量，其他肉絲、肉片也一樣，先攤平放在冷凍盤上讓它凝固，凍硬了再一片片剝下裝在一起，便不用擔心會黏成一團，用的時候只需取出一份放冷藏室解凍，若是前一晚拿出來，第二天用剛好，份量設定在一星期內用完，只需另外搭配些蔬菜、豆腐或新鮮菇類，無論蒸或炒，打發三餐非常方便，除了減少肉的攝取量，買肉的時候也不會因為買得少而挑不到好部位，或聽老闆嘀咕了。
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