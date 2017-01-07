〈徵文大拼盤〉常備食材 不怕肚子餓

2017-01-07

家中只要備妥某食材，隨時就能端菜上桌，這樣的方便性，我們幫大家打探出各種材料，隨時可以快手上桌……

〈常備食材1〉各式魚罐頭 加菜上桌

文／燕子（台中市）

熟識的朋友來作客，暢談甚歡下，不知不覺已是午餐時刻，欲請吃大餐被拒，讓客人空肚而回又有失主人待客之道，遂請吃家常麵。

煮一鍋沸水，將茄子塊、木耳絲、豆苗川燙，再燙麵撈起置乾，淋上花生油、拌上「鯖魚」茄汁罐頭，綴上生番茄片、木耳絲、豆苗、紅黃椒、茄子，最後撒上蔥花。一盤五彩繽紛的乾拌麵配一碗蛋花湯，常是贏得賓主盡歡的利器。

晚下班，冰箱內不乏青菜獨缺肉味時，此時被堆置廚櫃一角的魚罐頭，即從無名小卒躍升為耀眼的主角。將紅蘿蔔切細條、四季豆燙熟，再和生小黃瓜細條配上「鰻魚」片，包入海苔白飯成壽司，切片擺盤，再搭一碗青菜貢丸湯，先生誇獎、小孩吮指，完全嘗不出是急中生智下的替代品。

夜半嘴饞又懶得出門，這時只要一顆蛋、鬆餅粉和成糊狀，煎成薄餅皮起鍋切對半，內包生高麗菜細絲、香菜末，再用「鮪魚」提鮮味捲成甜筒狀，配杯熱鮮奶，在暈黃燈下靜享兩人甜蜜時光。

有了這一「魚罐頭」味！不僅解了燃眉之急，更鞏固了我好廚娘的美譽。

〈常備食材2〉洋蔥百搭 怎可少了它

文／Jean（台北市）

洋蔥有「蔬菜皇后」的美稱，也是我的必備食材，易於和其他食材搭配，單獨料理也能自成一味。

把洋蔥切丁拌炒蘑菇和雞蛋，再煎個培根，美好的一天就此展開。若時間充裕，可以把絞肉泥捏入碎洋蔥，調味後拍打成圓餅狀，放入鍋中煎至雙面金黃，深受小朋友喜愛的漢堡肉排便宣告完成。

選擇肉類和菇類為主角，把洋蔥切絲炒軟後，陸續加入其他食材，待鍋中肉類略熟之際，可選擇加勾芡做成中式燴飯，或是以日式醬汁調味後倒入蛋液，一碗日式蓋飯就可以上桌了。

生洋蔥做成涼拌或醃漬皆有助開胃，不過切記要先泡過冰水去除辛辣；燉煮料理少不了洋蔥的甜味助陣，熬製高湯時亦同，別忘了還有濃郁下飯的咖哩，也都需要洋蔥的幫襯；若在焗烤料理內加入爽脆的洋蔥，口感變化即可大幅提升。

近日早晚溫差大，夜裡煮碗熱呼呼的洋蔥湯，加入適量的生薑或大蒜，暖胃之餘還可提升免疫力，洋蔥不只美味尚能養生，家中的廚房怎可少顆洋蔥。

〈常備食材3〉百變油蔥 美味升級

文／謝淑如（台北市）

我不喜歡外食，如果沒去買菜也沒時間做飯時，冰箱裡的油蔥醬便是我的料理神器。

挖一匙油蔥放在熱熱的白飯上，淋一點醬油或是鹽巴便能解決一餐，怕營養不夠就搭配一些堅果也很對味；想吃炒飯就加顆蛋下去炒，如果沒有白飯，煮一把麵線，熟了之後撈起，一小湯匙油蔥、半湯匙醬油加少許白胡椒粉拌勻，撒些蔥花就是簡單噴香的乾拌麵線。有時懶得炒菜，青菜滾水燙一燙，拌一湯匙油蔥加一點鹽就很好吃。

我常吃素，所以油蔥醬選擇植物油製成，個人覺得味道比豬油製的還要好，我喜歡將紅白蘿蔔和香菇加在一起滷，起鍋前一分鐘加一湯匙油蔥調味，也可以加入豆腐、高麗菜等做成素食火鍋，因為有了油蔥酥味道夠，不加肉也好吃。孩子早上不喜歡吃麵包，我會將白飯拌一點點油蔥取代日式的醋飯，夾肉鬆小黃瓜做成壽司當早餐，孩子的接受度很高。

冰箱裡面只要有一罐油蔥醬，就算是料理生手也能端出一道道美食。

〈常備食材4〉金針菇 美味又健康

文／陳玉蓮（桃園縣）

對於烹飪料理，我是懶人一族，因此以簡易美味為原則的情況下，還必須少油煙、無味精、價格便宜，對健康無負擔的食材，而它不受季節颱風影響，幾乎全年都能見其身影，那就是「金針菇」。

把金針菇切段放入鍋內、加些許鹽和烏醋略微拌炒均勻，轉小火蓋上鍋蓋，約1分鐘即成「白玉鮮菇」料理。

若有番茄就切丁與其拌炒，同樣以燜煮方式進行，燜煮約5分鐘，其酸甜濃郁近泰式料理般的口感，絕對百吃不厭。就連小朋友抗拒的紅蘿蔔，只要刨成絲後一起拌炒，也會成為美味的延伸。

清淡爽口的金針菇料理，特色在於燜煮過程會有水分釋出，即使不加水也會成勾芡般的濃稠，應注意的就是須以小火燜煮，若僅有金針菇，最快1分鐘完成，與其他食材搭配時，5分鐘內可上桌，除此之外，金針菇加海帶、豆腐可煮湯，數道天然蔬食料理，就是這麼簡單。

尤其對糖尿病患者而言，它是控制血糖的一大功臣，家母就是最好見證，如此價廉物美的健康料理，也就成為常備食材的第一優先。

〈常備食材5〉泡菜在手 變化無窮

文／原野花朵（嘉義縣）

「韓國泡菜」是我家冰箱不可或缺，更是占有一席之地的明星食材。酸酸辣辣的口味，也可以搭配其他食材一起料理。

在鍋中倒入少許油，放入切片的雞胸肉或豬肉片煎熟，再把泡菜入鍋快速拌炒一下，即可起鍋配飯吃。小女兒最喜歡用來搭配土司吃，是她認為一級棒的早餐。

晚上讀書、工作累了肚子餓時，也可以簡單煮碗泡菜米粉湯充飢。先在鍋中倒入泡菜汁加一些水煮開，接著放進洗過水的米粉，煮滾後放入泡菜並淋上蛋液拌勻，就可以吃了，真是快速又便利。

我也常常把泡菜剁碎和絞肉攪拌在一起包成水餃冷凍，等放假日或自己一個人在家，輕鬆煮個水餃加碗蛋花湯，營養又健康；或是把它做成煎餃，先把冷凍水餃放進乾鍋同時開火加熱，接著加入熱水並蓋上鍋蓋。一會兒後打開鍋蓋讓蒸氣散去把水燒乾，當餃子有點焦香時，淋上麻油，把焦面往上翻即可，很香很好吃。記得一定要使用熱水，可以節省時間，加速食物熟透。

只要一罐泡菜在手，我可以像孫悟空一樣，我變，我變，我變變變。

〈常備食材6〉蛋蛋料理 淡淡幸福

文／心悅（彰化縣）

因是職業婦女關係，有時下班晚了來不及準備晚餐，只好快速端出招牌拿手好菜──蛋蛋料理。

如簡單煎顆荷包蛋淋上醬油配飯吃；或將家裡自製的菜脯剁碎，與蛋液結合變成菜脯蛋；在蛋液中注入高湯，放在電鍋蒸成滑順入口的蒸蛋，亦可做成番茄炒蛋淋在飯上，變成中式番茄蛋蓋飯；或用剩飯快速炒個蛋炒飯。當來不及煮飯，就隨意煮個什錦湯麵、加點青菜、肉絲，打個蛋花，解決一家子的晚餐；冬天時就改用麵線加點薑絲、米酒與麻油，最後再放入全蛋，做成半熟的溫泉蛋，簡單的麻油麵線最適合冬天的夜晚補身。

早上也是利用蛋加入蔥花，做成營養價值高的蔥蛋，加個豬排夾入土司或饅頭中、淋上少許的番茄醬與醬油，撒上胡椒粉，配個豆漿或牛奶，完全不輸給外面的早餐店。

簡單的蛋蛋料理卻能讓家人在飢腸轆轆時，及時止飢也是種淡淡的幸福，所以雞蛋是家裡冰箱不可或缺的食材！