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人生小景 牆與小孩

2017-01-06

@童育園

曾經有過那樣一個飄著細雨的下午，我看見一個推著牆的小孩，久久無法忘記那個畫面。

那個秋日的陰雨中，空氣是涼的，風用一種灰色的頻率竊竊私語。我走在騎樓下，看到一個穿著國小制服的小孩，貼著一面白色的牆，用力地、奮力地推向那面牆，用整個身體，用全身的力量，好像那面牆也對這個小孩施以很大的力道。他們兩方，都用力地推著，用力地抵抗著對方。

我就那樣若無其事地走過，那個小孩看見了我，卻也當作我不存在似的，繼續專心對抗那面牆，繼續側著身推向牆壁。

作用力與反作用力的原理是那樣的，我們在學校都讀過，若你對這個物體施以力道，這個物體沒被推動，同等的力量會回到你身上。你就像是自己對抗自己一樣。

那個推著牆的小孩，像是不在乎外面的世界和眼光，他就只是，專心一意地面對那堵牆、面對他自己。那是一個屬於自己一人的遊戲，沒有其他人參與，安靜無聲，只有自己，和那堵寂寞的牆。

那面牆，那麼堅固，推也推不動，但還是有人選擇和它對抗，用盡力氣去對抗。即使一切只是徒勞。牆不會倒，不會移動，永遠還是在那裡。

那面牆是什麼呢？

曾幾何時，我們都像那個小孩一樣，憑著一己之力，對抗著那面牆。

哪一天，我們面對某一面牆的時候，若抬頭發現了，身旁有許多人和你一起推著這面牆，並告訴你，他們支持你，他們會和你一同站在這堵牆下對抗這個世界的尖銳和殘酷，也許，會不孤單一些。

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標題：人生小景 牆與小孩


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