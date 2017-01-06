朵朵小語 好消息
2017-01-06
@朵朵
親愛的，你希望聽見好消息嗎？
你說，誰都希望聽見好消息，但這個世界如此令人憂心，哪有什麼好消息？
當然有的，只是基於回力鏢原則，首先，你必須把好消息帶給別人。
去看見別人的優點，衷心讚美，並樂於分享你的所有。
去轉換悲觀的念頭，用樂觀的眼光看待發生在自己身上的一切。
所有給出去的都會回到自己身上來，這是宇宙法則。
所以，親愛的，當你可以把好消息帶給別人，這個世界也就會把更多的好消息帶給你。
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